Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах украинской армии превратить Запорожье в руины

Член ВГА Рогов обвинил Зеленского в подготовке судьбы Запорожья хуже, чем была у Мариуполя

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киеву дана команда со стороны британских кураторов не допустить бегства украинской армии и превратить Запорожье в руины. Об этих планах стало известно члену главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — сказал Рогов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отмечает он, действуют согласно британской тактике «выжженной земли». «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — уверен представитель запорожских властей.

Ранее Рогов заявлял, что Киев намерен повторить сценарий «Азовстали» в Запорожской области. По его словам, ВСУ хотят сделать аналогичный захват предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств
Вернувшийся в ЦСКА футболист высказался о русофобии в европейском клубе
Российские полицейские получили сроки за вымогательство денег у контрабандиста
Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам до минимальных
Украинский шоумен бежал из Грузии в Россию пешком через горы из-за угроз
Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы
Умерла актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре
Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина
В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива реки
В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.