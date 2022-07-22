Член ВГА Рогов обвинил Зеленского в подготовке судьбы Запорожья хуже, чем была у Мариуполя

Киеву дана команда со стороны британских кураторов не допустить бегства украинской армии и превратить Запорожье в руины. Об этих планах стало известно члену главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Британцы предупредили руководство боевиков Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — сказал Рогов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отмечает он, действуют согласно британской тактике «выжженной земли». «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — уверен представитель запорожских властей.

Ранее Рогов заявлял, что Киев намерен повторить сценарий «Азовстали» в Запорожской области. По его словам, ВСУ хотят сделать аналогичный захват предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.