Киев заподозрили в планах повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье

Администрация Запорожья заявила, что Киев хочет повторить сценарий «Азовстали» в регионе

Киев хочет повторить сценарий «Азовстали» в Запорожской области. Такой план действий заподозрил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.

Власти области заявили, что украинские военные собираются сделать аналогичный захват предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

«Он отдал их [заводы] под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ [Вооруженным силам Украины], но и националистическим батальонам — фашистским подразделениям типа "Азова" и прочим», — сообщил член администрации.

Ранее член администрации области обратился к властям Украины с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска. Он сказал, что в Запорожье проводят «массовые облавы» на «украинских националистов». Он также призвал жителей города быть осторожными и запастись необходимым продовольствием.