Перевозившая младенца скорая перевернулась из-за ДТП и попала на видео

В Хабаровске на перекрестке из-за ДТП перевернулась скорая, перевозившая младенца

В Хабаровске на перекрестке столкнулись скорая и иномарка, в результате аварии машина медиков перевернулась. Момент ДТП попал на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как машина скорой помощи, у которой включены сигнальные огни, едет по встречной полосе. На перекрестке в бок транспортного средства влетает иномарка, из-за чего скорая переворачивается.

В машине медиков ехала мать с младенцем — ребенка перевозили в больницу, так как его сильно тошнило. ДТП произошло на пересечении улиц Павла Морозова и Кубяка.

«Сейчас ребенок в возрасте около одного года с мамой находится на обследовании в краевой клинической больнице имени Владимирцева. Маме проводят обследование — у нее ушиб позвоночника, делают УЗИ. Ребенок в ДТП не пострадал», — сообщили в региональном Минздраве, добавив, что в аварии также получил травмы фельдшер из машины скорой.

Ранее другая перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП в Москве. Автомобиль двигался со спецсигналами и врезался в машину, которая планировала сделать разворот. В салоне скорой находились два медика и пациент, никто из них не пострадал.