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В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 30 июля

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты на юге России до 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, запрет на полеты распространяется на 11 аэропортов юга и центральной части страны. Речь идет об авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в июле авиакомпания «Аэрофлот» запустила сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны. Платформа автоматически подбирает готовые маршруты до популярных курортов в формате «самолет плюс поезд» и «самолет плюс автобус» с удобными стыковками.

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Мария Гейн
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