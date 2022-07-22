Названы дешевые варианты отдыха в последних свободных отелях Сочи на август

TourDom.ru: отдых в «Бархатных сезонах» в Сочи в августе обойдется в 43,2 тысячи рублей

Одно из самых бюджетных предложений отдыха в Сочи в августе можно найти у отеля «Бархатные сезоны» — проживание на двоих обойдется в 43,2 тысячи рублей. Стоимость последних свободных для бронирования вариантов назвали специалисты портала TourDom.ru.

Отмечается, что в отелях курортного города фиксируют практически полную загрузку на конец июля. Тем не менее в некоторых популярных объектах размещения есть свободные места на август. Так, отдых в «Бархатных сезонах» с 1 по 7 число обойдется в 43,2 тысячи рублей, с трехразовым питанием цена повысится до 75,6 тысячи рублей.

В гранд-отеле «Жемчужина» самый дешевый вариант размещения на двоих на шесть ночей с завтраками в начале августа стоит почти 100 тысяч рублей. В City Park Hotel Sochi стоимость номера для двух туристов начинается от 71,8 тысячи рублей, в «Бридж Резорт» — от 150 тысяч рублей, а с питанием «все включено» — от 209 тысяч рублей. В Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi минимальная цена отдыха в первую неделю августа составит 258 тысяч рублей.

Ранее в июле россиянам раскрыли стоимость коротких поездок на выходные в Сочи — в среднем путешествие обойдется в 21 тысячу рублей.