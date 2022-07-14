Россиянам раскрыли стоимость туров «выходного дня» в Сочи

АТОР: поездка на выходные в Сочи обойдется туристам от 9,7 тысячи рублей

Эксперты туррынка раскрыли россиянам стоимость коротких поездок на выходные в Сочи. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Средний чек туров «выходного дня» в Сочи летом 2022-го увеличился в сравнении с 2021 годом как минимум на 15 процентов. В компании «Интурист» рассказали, что если в прошлом курортном сезоне средняя сумма непродолжительного отдыха с перелетом составляла порядка 14,9 тысячи рублей на человека, то в 2022 году путешествие обойдется в 21 тысячу рублей.

О повышении стоимости поездок на выходные в Сочи также сообщает туроператор «Дельфин»: размещение в отеле с завтраком в течение двух суток летом 2022 года стоит около 9,7 тысячи рублей на одного человека без проезда. В 2021 году аналогичные туры можно было приобрести за 8,2 тысячи рублей. В FUN&SUN двоим туристам предложили провести пять дней в гостинице категории три звезды за 15,7 тысячи рублей. При этом проезд придется оплачивать отдельно в зависимости от выбранного транспорта.

Кроме того, туроператоры рассказали об основных предпочтениях отдыхающих, выбирающих в Сочи туры «выходного дня». По наблюдениям экспертов, 51 процент россиян бронируют трехзвездочные отели, 31 процент — четырехзвездочные, отели категории пять звезд выбирают лишь 10 процентов клиентов. «Такой выбор говорит о том, что люди в уикенд хотят насладиться более полным спектром услуг, включая наличие бассейна и дополнительных сервисов», — пояснили в FUN&SUN.

Ранее в июне российский тревел-блогер с ником kesttravel побывал на самом дорогом пляже в Сочи и показал на видео условия отдыха. Турист удивился высокой стоимости услуг и описал место фразой «ногу сломать можно».