Создана прозрачная солнечная панель в виде окна

Joule: прозрачные солнечные панели можно использовать в качестве оконных стекол

Международная группа специалистов разработала полупрозрачный материал для солнечных панелей. Исследование было опубликовано в журнале Joule.

Инженеры нашли новый способ изготовления фотоэлектрических солнечных панелей, которые пропускают свет. Классические панели изготовлены из кремния, поэтому они полностью непрозрачны. Материал нового типа можно использовать в качестве оконных стекол.

Команда исследователей под руководством Стивена Форреста разработала многоэтапный метод формирования паттерна, позволяющий создавать соединения микронного масштаба. Тонкие фрагменты узорчатого пластика помещались между органическим и металлическим слоями, которые затем отделялись, чтобы получить тонкие электрические соединения между ячейками. В результате специалисты разработали солнечную панель особого вида с рекордной эффективностью 10 процентов и сроком службы до 30 лет.

Созданное инженерами стекло имеет 50-процентную прозрачность и зеленоватый оттенок, что позволяет использовать его в качестве материала для окон. По словам ученых, прозрачные солнечные элементы могут начать новую энергетическую революцию, так как их можно устанавливать в офисах, жилых домах и на производстве. Разработанный специалистами метод позволяет масштабировать производство панелей.

В середине марта специалисты Массачусетского технологического института предложили отказаться от воды для очистки солнечных панелей. Ученые установили, что для этого можно использовать разряды статического электричества.