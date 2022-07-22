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Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни

Глава Чечни Кадыров назначил своего помощника Алаудинова секретарем Совбеза республики
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Также Кадыров отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе. Прежний секретарь Совбеза Чечни Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы республики.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что жители Лисичанска помогают российским войскам в выявлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Луганской народной республики (ЛНР). Он назвал Лисичанск самым пророссийским городом, «который только был в этой зоне оккупации».

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Марина Совина
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