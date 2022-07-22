Кадыров назначил своего помощника секретарем Совбеза Чечни

Глава Чечни Кадыров назначил своего помощника Алаудинова секретарем Совбеза республики

Помощник главы Чечни, командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Также Кадыров отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе. Прежний секретарь Совбеза Чечни Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы республики.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что жители Лисичанска помогают российским войскам в выявлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Луганской народной республики (ЛНР). Он назвал Лисичанск самым пророссийским городом, «который только был в этой зоне оккупации».