Представлен антибактериальный и противовирусный спрей

В Университете Мельбурна разработали антибактериальный и противовирусный спрей

Исследовательская команда из Университета Мельбурна (Австралия) представила антибактериальный и противовирусный спрей, который можно использовать для уничтожения 99 процентов бактерий, а также вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Как уточняется, разработка позволяет защитить от распространения большинства бактерий и вирусов за счет формирования отталкивающего барьера и уничтожения проникших внутрь барьера патогенов. Кроме того, спрей не требует частого обновления, сохраняя работоспособность дольше обычных антисептиков. Также его можно использовать и в экстремальных условиях, например, после погружения под воду.

Применять средство планируется в общественных местах (кнопки лифтов, перила лестниц, пространств в больницах, школах, ресторанах и других). Наносить спрей можно как на бумагу, так и на пластик, кирпич, плитку, стекло или металл. В ходе тестирования спрей показал эффективность против бактерий на 99,85-99,94 процента.

На данный момент закончены все этапы испытаний и разработка готова к промышленному производству, которое планируют запустить в ближайшие месяцы.

В апреле 2022 года сотрудники Медицинского университета Нара, Института промышленной науки и техники Канагавы и Токийского технологического института создали новое дезинфицирующее покрытие для противовирусной защиты, в том числе от COVID-19.