Разработано новое дезинфицирующее покрытие от COVID-19

Scientific Reports: разработано новое противовирусное покрытие от COVID-19

Ученые из Медицинского университета Нара, Института промышленной науки и техники Канагавы и Токийского технологического института разработали новое дезинфицирующее покрытие, которое может применяться для противовирусной защиты, в том числе от COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Необходимость такого покрытия возникла из-за особенностей распространения вируса: он способен передаваться воздушно-капельным путем и оседать на поверхностях. Обычно используемые химические вещества вроде спирта или перекиси водорода достаточно быстро испаряются, поэтому процесс дезинфекции должен производиться постоянно.

Созданная разработка представляет собой фотокатализатор, изготовленный с использованием комбинации нанокластеров диоксида титана (TiO2) и оксида меди (CuO). Он способен уничтожать различные варианты SARS-CoV-2. Кроме того, в отличие от более ранних вариантов, он эффективен как в темноте, так и при освещении в помещении.

В марте 2022 года американский ученый Коллин Розалес из Калифорнийского университета в Дэвисе выявил вред для организма при чрезмерном использовании бытовой химии для дезинфекции. Эколог сравнил его с пагубным влиянием автомобильных выхлопов.