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Раскрыт вред бытовой химии

Ученые из США выяснили вред от вдыхания бытовой химии

Фото: Shutterstock

Эколог Коллин Розалес из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) раскрыл вред для здоровья человека при чрезмерном использовании бытовой химии для дезинфекции. Он оказался сопоставим с автомобильными выхлопами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Для этого команда ученых провела опыты в условиях, которые полностью повторяли офисы, где чаще всего проводится регулярная уборка для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Выяснилось, что средства бытовой химии могут распространять в воздух мелкие аэрозольные частицы, которые затем попадают в дыхательные органы человека с той же скоростью, что и выхлопные газы от транспорта.

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Подобные работы проводились и раньше, но специалистов интересовали наблюдения за формированием вторичных органических аэрозолей (SOA) в реалистичных условиях. Такие частицы представляют собой молекулы, которые образуются в результате окисления нескольких поколений первичной молекулы.

В июне 2020 года специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что чрезмерная гигиена тела на фоне пандемии коронавируса может навредить здоровью.

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Елена Апазиди
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