Женщина заказала такси и возмутилась прослушиваемой водителем аудиокнигой

Женщина испугалась женоненавистнической аудиокниги в такси и добилась отстранения водителя

Лайфстайл-блогерша с ником laura_lape рассказала в TikTok о том, как заказала такси и возмутилась прослушиваемой водителем «женоненавистнической» аудиокнигой. По словам тиктокерши, она испугалась из-за возможных намерений таксиста, пожаловалась на него в службу поддержки и добилась отстранения. Подробности инцидента женщина рассказала в интервью порталу Daily dot.

Блогерша опубликовала ролик, который сняла во время поездки в такси. В это время водитель Uber прослушивал аудиокнигу, которую она назвала «непристойной» и «женоненавистнической».

«Женщины избегают мужчин, которые легко поддаются влиянию других мужчин или которые не могут завоевать уважение окружающих. Стремление женщин к статусу проявляется в повседневной жизни. Коллега подслушал разговор четырех женщин в ресторане. Все они жаловались, что вокруг нет подходящих мужчин. Однако эти женщины были окружены официантами-мужчинами, ни один из которых не носил обручального кольца…», — доносилось из динамиков стереосистемы.

По словам блогерши, ее водитель Uber не поздоровался и не завел светскую беседу, а вместо этого громко включил аудиокнигу без предупреждения и не спрашивая ее разрешения. Такие действия водителя испугали ее, но тиктокерша решила хранить молчание, чтобы не провоцировать таксиста.

После поездки женщина оставила жалобу в приложении Uber. В результате ей позвонили из службы поддержки и сообщили, что водитель был лишен доступа к своему аккаунту в Uber до завершения расследования. Кроме того, ей вернули деньги за поездку.

Многие пользователи поддержали тиктокершу. По их мнению, водитель действовал намеренно. «Он делает это нарочно, чтобы спровоцировать тебя», — написал один из них. «Не может быть, чтобы это не было сделано намеренно, чтобы тебе было неудобно. Пожалуйся на него!», — посоветовал другой комментатор. Некоторые пользователи разделили опасения женщины. «Как бы мне не хотелось это говорить, молчание, вероятно, спасло тебя в этой ситуации», — отметил один юзер.

Ранее пользовательница TikTok рассказала о том, как подсмотрела за работой няни с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша обнаружила ее спящей и крайне возмутилась тем, что она не присматривала за ребенком.