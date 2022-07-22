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Спорт

Стала известна прибыль компании Тутберидзе

Компания Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» заработала 6,8 миллиона рублей в 2021 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Принадлежащая российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе компания «Тим Тутберидзе» заработала 6,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Согласно отчетам за 2021 год, компания выручила 10 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 6,8 миллиона рублей.

«Тим Тутберидзе» была создана в марте 2021-го. По документам компания занимается различной деятельностью в области спорта, в том числе организацией развлекательных мероприятий и торговлей спортивным оборудованием.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. В ее группу, в частности, входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова, а также серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова. Ранее под руководством Тутберидзе занимались олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Дарья Коршунова
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