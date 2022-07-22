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МИД Китая указал на главную угрозу миру

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для мира

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост. В нем дипломат указал на разницу в военных расходах десяти стран и назвал США главной угрозой для мира.

Согласно данным, опубликованным Чжао, траты Вашингтона на оборону размером более 800 миллиардов долларов превосходят совокупные военные расходы девяти остальных стран — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. «Кто представляет реальную угрозу?» — задался вопросом дипломат.

Ранее официальный представитель китайского МИД описал мемом разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. «Что означает "международное сообщество"?» — написал дипломат, прикрепив к публикации картинку, где как мировое сообщество были обозначены лишь территории Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи.

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Виктория Кондратьева
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