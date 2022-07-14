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В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному сообществу

МИД КНР показал разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь описал мемом разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ. Соответствующий пост был опубликован дипломатом в своем аккаунте в Twitter.

«Что означает "Международное сообщество"?» — написал дипломат, прикрепив к публикации картинку, где как мировое сообщество были обозначены лишь территории Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи.

Ранее Чжао Лицзянь высмеял в своем Twitter-аккаунте лидеров G7, заявив, что население стран «Большой семерки» — это лишь часть мирового сообщества. Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, которые проживают в странах G7, сильно уступает — лишь 777 миллионов.

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Виктория Кондратьева
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