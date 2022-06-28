Китай высмеял встречу лидеров G7 одним сравнением

Представитель МИД КНР Лицзянь заявил, что население в G7 — лишь часть мирового сообщества

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял в своем Twitter-аккаунте лидеров G7, заявив, что население стран «большой семерки» — это лишь часть мирового сообщества.

Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, которые проживают в странах G7, сильно уступает — лишь 777 миллионов.

«В следующий раз, когда речь пойдет о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле», — заявил представитель МИД КНР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что саммит G7 в последние годы стал символическим событием. Никаких значимых решений во время него не принимается, а состав не соответствует современным реалиям.