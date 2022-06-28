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В России заявили о потере актуальности саммита G7

Сенатор Джабаров заявил, что на саммите G7 не принимают значимых решений

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Саммит «Большой семерки» (G7) в последние годы стал символическим событием. Никаких значимых решений во время него не принимается, а состав не соответствует современным реалиям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Саммит G7 потерял свою актуальность

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«20-30 лет назад это было целое событие, выступления антиглобалистов, которые тщательно охраняли этих высокопоставленных лидеров элитного клуба. Они реально определяли судьбу мира, это были самые крупные экономики. Время поменялось, в "Большой семерке" нет ни Китая, ни Индии, ни Бразилии, ни других ведущих экономических держав, Россия тоже ушла. Они хотят показать свою значимость, делают какие-то заявления, но реально за ними ничего не стоит сейчас из того, что было», — считает российский сенатор.

Что представляет из себя G7?

G7 — это неформальный клуб семи наиболее экономически развитых государств. Саммиты проходят ежегодно на территории одного из государств-участников «Группы семи». Сегодня в состав входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада и Германия. С 1997 по 2014 год участником объединения была Россия, и G7 носила название G8. Однако после присоединения Крыма Москва была исключена.

«Большая семерка» не является международной организацией, а ее решения не обязательны к исполнению. Ее суть заключается в согласовании единой линии и подходов к различным вопросам.

Сенатор Владимир Джабаров не считает саммит серьезным.

«В плане экономики многие страны давно уступают Китаю и Индии. В плане влияния на мировые события у них много провалов и проколов. Заявления, которые они делают, — это больше из разряда воспоминаний о прекрасном прошлом, чем о будущем. Я не очень серьезно отношусь к этому саммиту, они по инерции их проводят, но значимых решений не принимают. Мировая пресса смотрит достаточно равнодушно на этот саммит, потому что ничего кардинального и судьбоносного там не решается», — заключил он.

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Итоги встречи

Саммит G7 проходит в Германии с 26 по 28 июня. По итогам мероприятия лидеры «Группы семи» договорились продолжать поддерживать Украину в борьбе за «процветающее и демократическое» будущее путем создания экономических препятствий России. Также «Большая семерка» намерена обеспечить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность. G7 призвала Китай оказывать давление на Россию для завершения специальной военной операции. Об этом говорится в опубликованном коммюнике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла обращение к Пекину «капитуляцией либерализма».

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что возвращение к прежним отношениям с Россией невозможно. Он также призвал Китай не нарушать антироссийские санкции. Помимо этого, политик предложил создать новый «план Маршалла» для Украины. «Планом Маршалла» называют программу помощи европейским странам после Второй мировой войны, которая была предложена американским госсекретарем Джорджем Маршаллом в 1947 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил о поставках оружия Украине для обороны, а не атаки, а также о работе над установлением потолка цен на нефть. Кроме того, он высказался против признания России спонсором терроризма, как того требовал Киев.

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Варвара Кошечкина
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