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В Приднестровье расценили как угрозу планы Молдавии по модернизации армии

В МИД Приднестровья расценили как угрозу инициативу Молдавии по модернизации армии

Фото: РИА Новости

Приднестровье расценивает как угрозу инициативу Молдавии по модернизации армии. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает ТАСС.

«Зачем вам модернизировать армию, вам никто не угрожает. Или вы вынашиваете агрессивные планы? <…> Это, безусловно, является фактором, угрожающим стабильности, миру и безопасности. В этих обстоятельствах роль миротворческой операции обретает еще большее значение», — заявил Игнатьев.

Молдавия, напомнил он, приняла стратегию перевода армии на стандарты НАТО. Он также обратил внимание на то, что Европейский союз решил выделить около 40 миллионов евро на эти цели, что удвоит военный бюджет республики.

Ранее Игнатьев заявил, что регион стремится получить независимость с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

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Алевтина Запольская
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