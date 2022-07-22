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В ЛНР сообщили об обстреле села Хорошее из американских РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ села Хорошее из РСЗО HIMARS

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Хорошее с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, всего было выпущено три ракеты. Об этом в Telegram сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел населенного пункта произошел в ночь на 22 июля. О жертвах и разрушениях не сообщается.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американская сторона передаст Украине 20 РСЗО HIMARS. На данный момент в распоряжении Киева уже имеются 12 установок из 20.

Позже источник в российских силовых структурах рассказал, что поставленные США РСЗО управляются инструкторами НАТО, два расчета работают на юге Украины, а остальные — в Донбассе.

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Алевтина Запольская
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