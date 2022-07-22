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Экономика

В Турции нашли способ нажиться на отказе Европы от российского газа

Журналист Йылмаз: Турция сможет перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Турецкий журналист Левент Йылмаз назвал Анкаре способ нажиться на эмбарго Евросоюза на российский газ. Об этом он заявил в колонке для YeniSafak.

По словам эксперта, Турция сможет перепродавать топливо из России в Европу, если Брюссель запретит странам союза покупать его у Москвы.

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — считает журналист.

Йылмаз подчеркнул, что для реализации такого плана Россия и Турция должны заключить контракт, который разрешит Анкаре реэкспортировать закупаемое у Москвы топливо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в возникших сложностях с поставками российского газа. «Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский союз», — отметил представитель Кремля.

21 июля после планового ремонта были возобновлены поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток». Власти некоторых европейских стран и руководство компаний опасались, что прокачка газа не возобновится, что станет частью шантажа со стороны России.

Что делать?
Марина Совина
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