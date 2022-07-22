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Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме сербского военного

Вучич заявил, что на обмундировании силовых ведомств могут быть только сербские символы

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал резонансное фото со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии и отметил, что на обмундировании национальных силовых ведомств могут быть только сербские символы. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в нашей стране есть одна вещь, которая мне не нравится, но я не могу этого изменить. Одни за Россию, другие — за Украину. Можем сказать одним и другим, что наши друзья и россияне, и украинцы, но для нас важна только Сербия. Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах военной службы, а это — сербская символика», — заявил сербский главнокомандующий.

Литеры Z и V называют неофициальными символами поддержки спецоперации России на Украине. Буквы можно заметить на российской военной технике, участвующей в спецоперации.

Ранее Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Алексея Гончаренко, обещавшего «перевоспитать сербов», пожелал Украине всего наилучшего.«Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил сербский лидер.

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Дмитрий Сотак
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