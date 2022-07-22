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Прокуратура запросила восемь лет для российского бизнесмена за взятку вице-мэру

В Челябинске прокурор запросил 8 лет и 9 млн рублей штрафа бизнесмену за взятку вице-мэру
Вячеслав Бежин

Вячеслав Бежин. Фото: страница Вячеслава Бежина в «Одноклассниках»

В Советском районном суде Челябинска гособвинение запросило восемь лет колонии и девять миллионов рублей штрафа для бизнесмена Вячеслава Бежина за дачу взятки заместителю главы города по экономическому развитию Олегу Извекову. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает «Коммерсант».

Прокурор потребовал отправить предпринимателя в колонию строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину.

По версии следствия, в июне 2020 года Бежин за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта передал взятку в размере более 400 тысяч рублей вице-мэру Челябинска.

В отношении Извекова было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). В июне экс-замглавы был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 22,5 миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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