Украина выразила надежду на помощь ООН в выполнении соглашения по зерну

Глава МИД Украины Кулеба надеется на контроль ООН за выполнением соглашения по зерну

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter выразил надежду на то, что ООН поможет проконтролировать, чтобы подписанное в Стамбуле соглашение о создании коридора для вывоза зерна выполнялось как следует.

«Я приветствую подписание инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Восстановление транспортировки жизненно важно для Украины и мира. Высоко ценю усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и рассчитываю на ООН в обеспечении надлежащего выполнения договоренностей», — написал украинский министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США ожидают, что реализация сделки по вывозу украинского зерна начнется в ближайшее время. Он отметил, что в Вашингтоне приветствуют этот «позитивный шаг».