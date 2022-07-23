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Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»

Центр Хруничева: эскизный проект многоразовой «Ангары» был защищен в декабре 2021 года

Фото: ГКНПЦ имени М. В. Хруничева

Защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года, заявил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. Об этом сообщает «Роскосмос».

Как стало известно, в эскизном проекте были отмечены необходимые доработки «Ангара-А5В» (ракета с водородной ступенью) «для возможности возвращения и повторного использования ракетных блоков первой и второй ступеней этой ракеты», а также проведен «анализ необходимой доработки наземной инфраструктуры для эксплуатации многоразовой версии ракеты».

«В результате проведенных работ мы подтвердили принципиальную возможность создания ракеты "Ангара-А5В" с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней. Но при этом отмечена необходимость проведения более глубокой проработки этой возможности в рамках отдельного эскизного проекта по возвращаемой "Ангаре-А5В"», — сказал Варочко.

По его словам, варианты возвращения ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-1.2» в проекте не рассматривались, а «экономическая оценка эффективности применения многоразовой версии ракеты "Ангара-А5В" требует дополнительного исследования».

Отмечается, что в качестве места для создания посадочного комплекса возвращаемых ступеней в рамках проекта рассматривалось побережье Татарского пролива. «В настоящее время решение по строительству посадочного комплекса не принято», — резюмировал Варочко.

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В июле 2020 года бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над семейством носителей «Ангара», признал невозможность создания многоразовой «Ангары».

В том же месяце американское издание Ars Technica, комментируя возможность создания многоразовой «Ангары», заметило, что «повторное использование имеет мало смысла для носителя, который, кажется, никто не хочет использовать в первый раз».

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Иван Потапов
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