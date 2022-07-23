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В Запорожской области рассказали о подготовке школ к работе по стандартам России

Первая школа Энергодара получает аккредитацию и готовится к работе по стандартам России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Первая школа в городе Энергодар Запорожской области начала получать аккредитацию, рассказал директор городской школы №2 Вадим Каретников, пишет ТАСС.

По его словам, учебное заведение готовится с 1 сентября обучать детей по российский стандартам. «Мы разрабатываем устав и готовим другую необходимую документацию», — отметил руководитель. Сейчас идет набор преподавателей, составляются списки для их обучения в Крыму.

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Каретников добавил, что российская сторона предоставит школе все необходимые учебники в первой половине августа. «Школа рассчитана на 1030 учеников — и думаю, в этом году все ученики у нас будут набраны», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что министерство образования и науки Херсонской области возглавит Михаил Родиков, у которого несколько высших образований, среди которых педагогическое и юридическое. Родиков является кандидатом исторических наук. Кроме того, у него есть опыт работы учителем.

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Марина Совина
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