Стало известно о случае сексуального насилия на МЧМ по хоккею в 2003 году

Федерация хоккея Канады заявила о случае группового сексуального насилия на МЧМ-2003

Федерация хоккея Канады сообщила о случае группового сексуального насилия на молодежном чемпионате мира 2003 года. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Об инциденте стало известно только спустя 19 лет. О произошедшем сообщил журналист Рик Уэстхед, который общался со свидетелями. «Мы публично призываем всех, кто знает об этом инциденте, сообщить в полицию и открыто сообщаем, как узнали об этом предполагаемом случае, и о шагах, которые мы предпринимаем. Считаем, что предполагаемый инцидент 2003 года должен быть изучен, и призываем полицию начать расследование этой тревожной ситуации», — говорится в заявлении федерации.

МЧМ-2003 проходил в канадском Галифаксе. В финале сборная России победила хозяев турнира со счетом 3:2. В составе национальной команды выступал, в том числе, форвард Александр Овечкин.

МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла турнир в Канаду. Кроме того, федерация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревновании.