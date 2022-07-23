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В Госдуме назвали препятствие для параллельного импорта зарубежного кино

Депутат Драпеко заявила о необходимости узаконить параллельный импорт зарубежного кино

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России возможен параллельный импорт зарубежного кино, но для этого необходимо внести уточнения в законодательство, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала это главным препятствием для показа иностранных фильмов в российских кинотеатрах.

«Это нужно решать законодательным путем. Мы обсуждали такой вариант на слушаниях в Государственной Думе. Такое предложение было, но нам нужно переговорить с правительством. Есть такая история, чтобы мы использовали без разрешения правообладателя его права, но при этом мы ему оплачиваем как роялти использование этих прав. Мы предложили это правительству, они сейчас думают, разрешать или не разрешать. Здесь речь идет не столько о материальном носителе, сколько о правах», — объяснила депутат.

Проблема только одна: без разрешения правообладателя использовать его права. Но мы предлагаем сделать это платно: открыть счета этим правообладателям в России и начислять туда эти деньги. Если они захотят, они смогут их взять

Елена Драпекодепутат Госдумы

По словам парламентария, закон о параллельном импорте для интеллектуальной собственности действует не так, как на материальные товары. «Там мы ввозим нечто материальное без разрешения правообладателя, а здесь мы забираем сами права. Но за эти права мы им выплачиваем деньги. В мире существует такая практика, мы об этом думаем. Я бы поддержала такое предложение», — сказала Драпеко.

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Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что ряд киностудий ищут каналы для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony. По его словам, компании не могут открыто объявить о желании работать в стране. «Все студии закрыли офисы [в России], но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он.

Ранее в России был принят закон о легализации параллельного импорта. Теперь российские компании могут избежать ответственности за поставки оригинальной продукции зарубежных компаний без разрешения правообладателя.

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Варвара Кошечкина
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