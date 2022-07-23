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Во всех районах Мариуполя возобновили подачу воды

Коммунальные службы возобновили подачу воды во всех районах Мариуполя

Фото: РИА Новости

Коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя. Об этом сообщил начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин, передает ТАСС.

«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский район полностью, и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла», — рассказал Шеханин. Он уточнил, что без водоснабжения пока остаются отдельные участки и конечные пункты города, но в большинстве многоэтажных домов вода есть.

По словам представителя службы, на данный момент воду подают под ограниченным давлением, так как очень много сетей разрушено в результате боевых действий. Из-за этого напора хватает только для того, чтобы довести воду до третьего этажа многоэтажного дома. Отмечается, что работа по восстановлению коммуникаций идет круглосуточно.

18 июля стало известно, что российские энергетики восстановили электроснабжение потребителей Левобережного района Мариуполя. Под напряжение была поставлена подстанция 110 киловольт «Город-8», включены пять трансформаторных подстанций и четыре распределительных пункта.

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Виктория Кондратьева
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