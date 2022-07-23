Минобороны заявило об уничтожении около 200 бойцов ВСУ под Днепропетровском

МО сообщило, что ВКС РФ уничтожили около 200 человек бригады ВСУ под Днепропетровском

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 200 человек личного состава бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

По данным ведомства, в населенном пункте Апостолово в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, 9 артиллерийских орудий и военная техника.

Ранее в министерстве обороны заявили, что российские военные уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Он заявил также, что о помощи попросили республики Донбасса.