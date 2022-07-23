Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Оценена вероятность дефолта на Украине

Экономист Рожанковский назвал невыполнение условий Запада поводом для дефолта Украины

Фото: Shutterstock

В ближайшее время при соблюдении определенных условий Украине не грозит дефолт. Это зависит от отношений с западными странами и их поддержкой. Так вероятность дефолта в республике в беседе с «Лентой.ру» оценил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Несмотря на то, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины до преддефолтного, до признания страны банкротом далеко, считает экономист.

Дефолта не будет, потому что западные государства будут давать поддержку Украине, чтобы она справлялась со своими обязательствами. В целом все зависит от прекращения боевых действий, восстановления Украины и возможности осуществлять товарные потоки в обе стороны

Владимир Рожанковскийэкономист

При этом экономическая ситуация действительно соответствует оценке международного рейтингового агентства, объяснил Владимир Рожанковский.

«В настоящий момент Украина неплатежеспособна. Она не может экспортировать даже зерно без особых договоренностей. Понятно, что ее кредитоспособность в нынешних условиях подорвана», — сказал он.

Если боевые действия будут продолжаться, возможности его (госдолг — прим. «Ленты.ру») обслуживать у Украины будут очень скромные

Владимир Рожанковскийэкономист

По данным Fitch, стране потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за продолжения боевых действий на ее территории. Сейчас от объявления дефолта Украину спасает только поддержка западных государств, уверен специалист.

«Это все очень политизировано. Если Украина будет перед Западом свои функции выполнять, он ее будет поддерживать. Если в какой-то момент Украина будет выставлять условия и отказываться от тех функций, которые она выполняет, тогда они, скорее всего, перестанут оказывать эту поддержку», — заключил экономист.

Ранее Украина получила возможность не обслуживать внешний государственный долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на ее территории боевых действий. Об этом договорилась международная группа кредиторов, в которую входят представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а также 15 стран-наблюдателей. В случае непредвиденных обстоятельств эти меры могут продлить еще на год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ
Стала известна стоимость выставленной на продажу квартиры Хаматовой в Москве
Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций против России
Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине
Германия заявила о трудностях с поставками танков Украине
Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос
Немцы призвали Зеленского заключить мирное соглашение с Россией
Стало известно о нехватке персонала в посольствах США в Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.