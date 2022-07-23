Оценена вероятность дефолта на Украине

Экономист Рожанковский назвал невыполнение условий Запада поводом для дефолта Украины

В ближайшее время при соблюдении определенных условий Украине не грозит дефолт. Это зависит от отношений с западными странами и их поддержкой. Так вероятность дефолта в республике в беседе с «Лентой.ру» оценил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Несмотря на то, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины до преддефолтного, до признания страны банкротом далеко, считает экономист.

Дефолта не будет, потому что западные государства будут давать поддержку Украине, чтобы она справлялась со своими обязательствами. В целом все зависит от прекращения боевых действий, восстановления Украины и возможности осуществлять товарные потоки в обе стороны Владимир Рожанковский экономист

При этом экономическая ситуация действительно соответствует оценке международного рейтингового агентства, объяснил Владимир Рожанковский.

«В настоящий момент Украина неплатежеспособна. Она не может экспортировать даже зерно без особых договоренностей. Понятно, что ее кредитоспособность в нынешних условиях подорвана», — сказал он.

Если боевые действия будут продолжаться, возможности его (госдолг — прим. «Ленты.ру») обслуживать у Украины будут очень скромные Владимир Рожанковский экономист

По данным Fitch, стране потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за продолжения боевых действий на ее территории. Сейчас от объявления дефолта Украину спасает только поддержка западных государств, уверен специалист.

«Это все очень политизировано. Если Украина будет перед Западом свои функции выполнять, он ее будет поддерживать. Если в какой-то момент Украина будет выставлять условия и отказываться от тех функций, которые она выполняет, тогда они, скорее всего, перестанут оказывать эту поддержку», — заключил экономист.

Ранее Украина получила возможность не обслуживать внешний государственный долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на ее территории боевых действий. Об этом договорилась международная группа кредиторов, в которую входят представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а также 15 стран-наблюдателей. В случае непредвиденных обстоятельств эти меры могут продлить еще на год.