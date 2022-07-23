Кандидат на пост премьер-министра Великобритании усомнился в своей победе

Риши Сунак назвал себя аутсайдером гонки за пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании и кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак усомнился в возможности победы и назвал себя аутсайдером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Она будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я — аутсайдер», — заявил Сунак во время запуска своей предвыборной компании в городе Грантем, графство Линкольншир. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News.

В среду, 20 июля, прошел пятый раунд голосования членов парламента Консервативной партии Великобритании. По его итогам лидерами гонки за право возглавить партию и занять место премьер-министра стали — глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Согласно опросу исследовательской компании YouGov, проводившемуся ранее, Трасс поддерживают более 60 процентов консерваторов, а Сунак — менее 40 процентов.

Ранее сообщалось, что букмекеры предсказали победу Трасс на выборах премьера Британии. Об этом заявили представители одной из крупнейших букмекерских контор страны Ladbrokes.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.