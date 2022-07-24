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Американские конгрессмены предложили отправить в Киев военных советников

Конгрессмен Майкл Уолтц: Вашингтону следует отправить в Киев военных советников

Фото: Shutterstock

Американские конгрессмены, встретившиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили, что Вашингтону следует отправить в Киев военных советников. Об этом республиканец Майкл Уолтц заявил Fox News.

«Мы должны сделать [для Украины] больше. Но делать это необходимо с гарантиями, с мониторингом ситуации. А это получится, только если у Украины будут советники, которые помогут армии с планированием и логистикой», — заявил Уолтц на вопрос журналиста о том, следует ли Вашингтону отправить на территорию Украины военных советников.

Конгрессмен подчеркнул, что советники не обязательно должны быть американскими военными — наблюдать за ситуацией могли бы и гражданские наемные советники.

Представительница Демократической партии Мики Шерилл, так же присутствовавшая на встрече с Зеленским, отметила, что американский специалист материально-технического обеспечения мог бы обеспечить отслеживание оружия, которое Вашингтон посылает Киеву.

Ранее в воскресенье, 24 июля, стало известно, что по итогам встречи Зеленского с американскими конгрессменами США обязались передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS.

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Евгений Шульгин
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