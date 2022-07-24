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СМИ сообщили о покупке армией США электромобилей в стиле аниме

Car Buzz: Минобороны США закупило для армии электромобили Canoo на 67 тысяч долларов

Фото: Mike Blake / Reuters

Министерство обороны США планирует к 2035 году закупить автомобили с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщает портал Car Buzz.

Отмечается, что для решения данной задачи Пентагон выбрал двух поставщиков электромобилей. В частности, ведомство заказало электромашину на базе внедорожника Hummer у корпорации General Motors.

Помимо этого армия США потратила 67 500 долларов на автомобиль Lifestyle от стартапа Canoo. Последний, по мнению издания, специализируется на производстве автомобилей в стиле аниме. Зачем вам посылать войска, когда можно послать одну из этих машин, увидев которую враг умрет от смеха?», — пошутил автор материала.

В то же время отмечается, что данная машина будет проанализирована для использования в оперативной и гарнизонной среде.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт на поставку комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Комплексы предназначены для танков Abrams («Абрамс»).

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