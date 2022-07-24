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Правительство Британии призовет жителей сократить потребление газа в домах

Telegraph: британцев могут призвать к сокращению потребления газа и электроэнергии

Фото: Alessandra Tarantino / Reuters

В Великобритании могут призвать жителей страны сократить потребление газа и электроэнергии в домах. Об этом сообщает Telegraph.

Данный вариант решения проблемы возможного дефицита энергетических ресурсов изложен в официальном документе правительства страны. Согласно публикации, указанные призывы могут регулярно передаваться по радио, телевидению и в социальных сетях, а также распространяться с помощью плакатов и листовок.

Отмечается, что странам Европейского союза (ЕС) было предложено сократить потребление газа на 15% со следующего месяца. Данная ситуация сложилась на фоне опасений, что они не смогут накопить достаточно топлива на зиму после того, как Россия сократила поставки по трубопроводу «Северный поток — 1». При этом Германия, Австрия и Франция уже обратились к населению с подобной просьбой.

В то же время в публикации сказано, что Великобритания не зависит от поставок газа из России, но может пострадать, если в Европе возрастет спрос на альтернативные источники энергии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.

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Алина Гостева
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