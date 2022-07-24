СМИ обвинили Бербок в игре на руку Путину в ситуации с газом

Spectator: глава МИД Германии Бербок сыграла на руку Путину в ситуации с Северным потоком

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Об этом сообщает журнал The Spectator.

Британское издание обвиняет Бербок в содействии президенту РФ Владимиру Путину. Автор статьи Катя Хойер подчеркивает, что обращение команды политика к Канаде с просьбой вернуть России турбину для Северного потока сыграло на руку Путину. Свои действия немецкий дипломат обосновала тем, что в случае отказа канадцев, Германия не сможет получать газ и впоследствии помогать Украине из-за крупных социальных волнений.

Хойер полагает, что власти Германии подвержены панике из-за наступающего энергетического кризиса. «Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», — утверждает журналистка.

Ранее стало известно о решении Канады снять санкции с турбин для Северного потока по просьбе министра экономики Германии Роберта Хабека. По заявлению Оттавы, возвращение оборудования в Россию поспособствует восстановлению прежних объемов поставок газа в Европу.

Однако, на Украине крайне негативно отнеслись к решению Канады, назвав его «очень плохим прецедентом исключения из санкций».