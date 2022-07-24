Польский боец ММА убит на Украине

Воевавший на стороне Киева польский боец ММА Томаш Валентек убит на Украине

Польский боец смешанных боевых искусств (ММА) Томаш Валентек убит на Украине. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима в качестве наемника. «Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там», — сообщили в польской федерации ММА.

18 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации наемников из «иностранного легиона», выступающего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар был нанесен ракетами воздушного базирования и, по словам Конашенкова, в результате были уничтожены до 250 иностранных наемников.

12 июня стало известно, что на востоке Украины под Северодонецком погиб британский наемник Джордан Гэтли, который также воевал в составе иностранного легиона.