Минобороны заявило о подавлении трех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Минобороны сообщило, что ВС России подавили три взвода РСЗО «Град» в ДНР

Российские военные подавили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что войска в рамках контрбатарейной борьбы разбили взводы РСЗО Украины вблизи Григоровки, Верхнекаменского и Северска, расположенных в ДНР.

Помимо этого, подавлены еще два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», восемь артиллерийских взводов «Мста-Б» и 18 артиллерийских взводов Д-20. Конашенков добавил, что все они располагались на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

В субботу, 23 июля, российские военные также развили три взвода РСЗО «Град» в ДНР. Тогда официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские РСЗО, которые находились в городах ДНР — Адамовки, Славянска и Северска.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.