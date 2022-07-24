Президент ЦСКА эмоционально высказался о призыве хоккеиста Федотова в армию

Президент ЦСКА Есмантович заявил, что не вмешивался в призыв хоккеиста Федотова в армию

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович эмоционально высказался о призыве хоккеиста Ивана Федотова в армию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Есмантович заявил, что не вмешивался в ситуацию со спортсменом. «Подскажите, как я должен был вмешиваться? Есть рычаги, пути в это вмешаться? Если вы мне подскажете ходы и пути вмешаться, я вмешаюсь. Можете? Вы что меня пытаете за хоккеиста, у которого контракт с американской компанией», — посчитал он. Президент команды добавил, что Федотова по закону привлекли к службе в армии.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.