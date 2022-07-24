Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Динамо М
4:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Локомотив М
1:1
Перерыв
live
Ростов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Ахмат
1:1
Перерыв
live
Факел
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Президент ЦСКА эмоционально высказался о призыве хоккеиста Федотова в армию

Президент ЦСКА Есмантович заявил, что не вмешивался в призыв хоккеиста Федотова в армию

Фото: Shutterstock

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович эмоционально высказался о призыве хоккеиста Ивана Федотова в армию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Есмантович заявил, что не вмешивался в ситуацию со спортсменом. «Подскажите, как я должен был вмешиваться? Есть рычаги, пути в это вмешаться? Если вы мне подскажете ходы и пути вмешаться, я вмешаюсь. Можете? Вы что меня пытаете за хоккеиста, у которого контракт с американской компанией», — посчитал он. Президент команды добавил, что Федотова по закону привлекли к службе в армии.

Материалы по теме:
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ. Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
Хоккеиста Федотова отправили в учебную часть ВМФ.Игрок хотел перейти в НХЛ, но его задержали за уклонение от службы
4 июля 2022
«Он нашел свое место» Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
«Он нашел свое место»Российский хоккеист был героем мемов и объектом насмешек за океаном. Как он стал звездой НХЛ?
26 июня 2022

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о третьей стороне в соглашении по перевозке зерна
Генетик назвала причины ожирения
Президент ЦСКА эмоционально высказался о призыве хоккеиста Федотова в армию
МИД Канады подтвердил гибель наемника на Украине
Захарова сравнила ситуацию с экономикой США со смертью Ленина
Хозяйка приюта «Берта» прокомментировала гибель животных от пожара
Сооснователь Google подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском
В США заявили о череде неудач в американской армии
Главу Минобороны Польши высмеяли после слов о войне с Россией
Валуев осудил депутата за идею приравнять смену гражданства к госизмене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.