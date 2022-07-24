Туроператоры рассказали о сокращении потока российских туристов в Европу

АТОР: турпоток из России в Европу сократился с миллионов до десятков тысяч поездок

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о сокращении потока российских туристов в Европу в беседе с агентством «Прайм».

Как отметила Ломидзе, по сравнению с 2019 годом турпоток из России в Европу в нынешнем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок. «Европа в совокупности занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию», — пояснила она.

При этом европейское направление практически отсутствовало на туристическом рынке и в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса. Как добавили в туроператоре Tez Tour, из-за этого отсутствие прямого авиасообщения с Европой и возможности въехать в некоторые страны воспринимается на рынке не так остро.

В настоящее время большинство туристов направляются в ЕС через Финляндию, Стамбул и Дубай. До пандемии — в 2019 году — самыми популярными европейскими странами стали Эстония (1,9 миллиона поездок), Германия (1,4 миллиона поездок) и Италия (1,3 миллиона поездок).

Ранее эксперты АТОР предупредили российских туристов о рисках путешествий в Европу и призвали отказаться от багажа в поездках. В последнее время из-за нехватки персонала значительно сократилась пропускная способность европейских аэропортов, отметили там.