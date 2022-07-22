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Россиянам назвали новый риск поездок в Европу

АТОР посоветовал россиянам отказаться от багажа при поездках в Европу

Фото: Alexander Pohl / Global Look Press

Российских туристов предупредили о рисках путешествий в Европу и призвали отказаться от багажа в поездках. Новые сложности при планировании отпуска назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в последнее время из-за нехватки персонала значительно сократилась пропускная способность европейских аэропортов. Например, один из крупнейших хабов, авиагавань Схипхол в Амстердаме не может отправлять более 67,5 тысячи пассажиров в день.

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Также в некоторых аэропортах Германии и Италии произошел сбой в системе выдачи багажа. «Чем меньше багажа вы берете с собой, тем лучше. По возможности берите с собой только одну ручную кладь», — подчеркнули в компании Fraport, управляющей аэропортом Франкфурта.

Ранее российские власти назвали Грецию небезопасной страной для отдыха соотечественников. По словам директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, в последнее время «продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии» по отношению к россиянам.

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Мария Гейн
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