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На юго-востоке Петербурга загорелся цех по деревообработке

В Петербурге загорелся цех по деревообработке на площади 2400 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

На предприятии по деревообработке в Колпинском районе Санкт-Петербурга начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании по адресу поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 4 поступило в 6:00. Уточняется, что горит пристройка к цеху. Площадь пожара составляет 2400 квадратных метров.

Ранг пожара повышен до третьего. К ликвидации возгорания привлечено 13 единиц техники и 57 человек.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась крыша строящейся многоэтажки в жилом комплексе «Энфилд», который по плану должны сдать в 2023-м году.. Видео очевидцев с места было опубликовано в сети. На записи видно густой столб черного дыма.

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