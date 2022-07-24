На юго-востоке Петербурга загорелся цех по деревообработке

В Петербурге загорелся цех по деревообработке на площади 2400 квадратных метров

На предприятии по деревообработке в Колпинском районе Санкт-Петербурга начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании по адресу поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 4 поступило в 6:00. Уточняется, что горит пристройка к цеху. Площадь пожара составляет 2400 квадратных метров.

Ранг пожара повышен до третьего. К ликвидации возгорания привлечено 13 единиц техники и 57 человек.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

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