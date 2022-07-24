Захарова сравнила ситуацию с экономикой США со смертью Ленина

Представитель МИД Захарова сравнила замедление экономики США со смертью Ленина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с экономикой США со смертью Владимира Ленина. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала главу Минфина США Джанет Йеллен, заявившую, что замедление экономики США — это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — написала она.

Ранее Йеллен сообщила, что в прошлом году в стране наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5 процента. Указанная ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии. Однако она отметила, что высокие уровни занятости и потребительских расходов населения в данный момент доказывают, что сейчас речь о спаде не идет.