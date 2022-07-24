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Минобороны заявило об уничтожении 70 процентов личного состава батальонов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении 70% личного состава 108-го и 109-го батальонов ВСУ

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Свыше 70 процентов личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в результате удара российской армии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Уточняется, что удар пришелся по позициям в Верхнекаменском.

В Минобороны также доложили, что ВКС России ударили по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в городе Николаев.

Ранее, 14 июля, российское военное ведомство сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов российской армии по пунктам дислокации в ДНР. Были поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

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Варвара Кошечкина
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