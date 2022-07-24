В визите Путина в Тегеран увидели важный сигнал для Запада

Handelsblatt: встреча в Тегеране указала на потерю Западом своего влияния

Прошедшая встреча президентов России, Ирана и Турции в Тегеране показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок, написал журналист Озан Демирджан в статье для издания Handelsblatt.

«Сигнал, исходящий от этих переговоров, был однозначным: западные страны обретают конкурентов и теряют влияние в серьезных геополитических вопросах», — указал журналист.

Россия в лице главы государства Владимира Путина активно создает новый миропорядок, в то время как Запад беспомощно наблюдает за этим, не сумев добиться международной изоляции Москвы. При этом не отстают от российского лидера и его коллеги из Турции и Ирана. Демирджан указал, что Тегеран начал активно расширять сеть международных контактов вопреки санкциям, а Анкара выступает важным игроком в переговорах по урегулированию мировых кризисных ситуаций.

Западные страны стали зависимы от государств, на которые ранее не обращали внимания. «Единство, продемонстрированное в ходе встречи, было нечто большим, чем политическая PR-акция <…> Западу не стоит недооценивать его», — заключил автор материала.

Ранее обозреватель Марк Эпископос рассказал о «тревожном феномене», который наблюдается после поездки Владимира Путина в Иран. Он отметил, что сделка по экспорту зерна «завершила неделю российской дипломатии», которая, по словам экспертов, была призвана показать провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси состоялись 19 июля в Тегеране. Основным вопросом в обсуждениях стало урегулирование в Сирии. Кроме того, Путин, Эрдоган и Раиси приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики в целях содействия политическому и экономическому сотрудничеству.