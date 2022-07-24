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Иммунолог перечислила необходимые для взрослых прививки

Аллерголог-иммунолог Пушкова перечислила необходимые для взрослых прививки

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Аллерголог-иммунолог сети клиник «Атлас» Екатерина Пушкова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила необходимые для взрослых прививки.

По ее словам, помимо вакцинации от сезонных инфекций взрослым необходима прививка от вируса папилломы человека, менингококка, герпес-вируса III типа. Также необходима ревакцинация против столбняка, дифтерии и коклюша, кори, краснухи.

Специалист подчеркнула, что польза и необходимость вакцинации доказана и неоспорима. «С помощью вакцин мы значительно снижаем частоту этих болезней в популяции и снижаем риски тяжелого течения и развития осложнений у конкретного человека», — отметила она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал группы людей, наиболее подверженных заражению столбняком. По его словам, в группе риска находятся непривитые дети, пожилые люди и женщины, которым довелось рожать без медицинской помощи.

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Марина Совина
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