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Темнокожий футболист клуба РПЛ высказался о расизме в России

Ивуарийский игрок «Химок» Роман Мори Гбане заявил, что не чувствует расизм в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ивуарийский игрок «Химок» Роман Мори Гбане высказался о расизме в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для себя решил, что приеду и проверю все на личном опыте. И был прав, что так поступил: приехав, убедился, что абсолютно никакого расизма здесь не чувствуется. Все отлично в этом плане», — заявил темнокожий игрок, отметив, что столкнулся со сложностями только из-за незнания языка.

Гбане перешел в клуб Российской премьер-лиги на правах аренды в июле 2022 года. До этого он выступал за хорватский «Биело-Брдо».

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Ранее баскетболистка сборной России Жосселина Майга оценила ситуацию с расизмом в стране. Она заявила, что не считает дискриминацию по цвету кожи в России глобальной проблемой. «Я жила в разных городах и с настоящей агрессией не сталкивалась. Гуляя по той же Москве, ни разу не видела ничего подобного. Разве что дети могут пальцем показать, но на них нельзя обижаться», — подчеркнула спортсменка.

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Дарья Коршунова
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