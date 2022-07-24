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Нежелание доедать бутерброд перед рейсом обошлось туристке в 100 тысяч рублей

19-летняя австралийка забыла сообщить про бутерброд в сумке на таможне и была отштрафована

Кадр: @_jessicaleeee

Австралийская таможня оштрафовала вернувшуюся из Сингапура туристку за недоеденный бутерброд с курицей и салатом, который девушка забыла задекларировать по приезде на родину. На историю, которая набрала 1,5 миллиона просмотров в TikTok, обратили внимание в CBS News.

19-летняя модель из Перта Джессика Ли (Jessica Lee) призналась на видео, что приехала в аэропорт Сингапура очень голодной. Перед обратным рейсом на родину девушка успела зайти в сетевой ресторан быстрого обслуживания Subway и купить себе сэндвич. Однако из-за нежелания доедать бутерброд его пришлось убрать в сумку. В итоге туристка забыла про оставшуюся половину перекуса на несколько часов.

По прилете в Австралию Ли задержали сотрудники таможни. Выяснилось, что, забыв сообщить о недоеденном бутерброде в сумке, путешественница нарушила строгие правила биобезопасности: любой въезжающий в страну должен декларировать товары, приобретенные за границей, включая «мясо, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи». Штраф за нелегальный ввоз кусочка курицы и салата, которые были в половинке сэндвича, обошелся туристке в 2664 австралийских доллара (около 100 тысяч рублей).

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Отмечалось, что история Ли привлекла внимание не только пользователей сети, но и самого ресторана Subway. На следующем видео девушка показала, что компания отправила ей посылку с подарочной картой на сумму 2664 австралийских доллара. Таким образом сеть быстрого питания поблагодарила туристку за выбор их продукции и выразила надежду, что поощрение покроет ее «потребности в курице и салате».

В июне пассажирка британского лоукостера расстроилась до слез из-за сэндвича, который заказала на борту самолета. Выяснилось, что вместо обещанной курицы в начинке перекуса был лишь майонез и пучок салата.

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Дарья Рыбак
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