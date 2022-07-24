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Глава МВД Сербии ответил на угрозы иностранных спецслужб в свой адрес

Глава МВД Сербии Вулин сообщил об угрозе недопущения его в новый кабинет министров страны

Фото: Darko Vojinovic / Reuters

Глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил о поступающих в его адрес угрозах со стороны иностранных спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что ему было озвучено требование отказаться от своих политических взглядов, иначе будут приняты меры с целью недопущения его в новый кабинет министров страны. Данное условие, по словам Вулина, было поставлено ему одной из крупнейших разведывательных служб в мире.

«Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — отметил Вулин.

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Известно, что министр внутренних дел Сербии критично оценивал конфликт на Украине, говоря, что он стал единственной причиной получения государством статуса кандидата в члены Евросоюза. Кроме того, он заявил, что прекращение сотрудничества с Россией противоречит интересам Сербии.

В июне глава МВД Вулин высказался о мечтающих о поражении России странах. По мнению министра, западные государства, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград, не хотят наступления мира. «Сербия гордится тем, что не является частью антироссийской истерии, а тем странам, которые присоединились к ней, будет за это стыдно», — объявил он.

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Полина Гераскина
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