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Трамп заявил о неравном финансировании Киева США и Европой

Экс-президент Трамп: США выделяют Киеву слишком много средств по сравнению с Европой
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа. Об этом он сообщил на студенческой конференции Turning Point USA во Флориде. Запись трансляции доступна на YouTube-канале TalkTV.

По его словам, Вашингтон выделил Киеву более 60 миллиардов долларов. «Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы», — указал Трамп на неравное финансирование. Он также добавил, что США «выводят деньги», в то время как размер госдолга составляет 35 триллионов долларов.

В своей речи бывший американский лидер также выразил уверенность, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы главой США был он, а не действующий президент страны Джо Байден.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об ожиданиях дополнительных денег для Украины после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов.

До этого президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Американский лидер санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

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Марина Совина
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