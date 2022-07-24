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Минобороны показало кадры пуска ракет по объектам ВСУ в Одессе

Минобороны опубликовало видео пуска ракет по украинским военным объектам в Одессе

Удары ракет с моря по военным объектам в Одессе сняли на видео. Запись в воскресенье, 24 июля, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На видео показано, как вблизи Одессы в Черном море стоит российский корабль и готовится к пуску ракет большой дальности по территории ремонтного завода. После этого производятся «выстрелы» по морскому порту.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в Одессе уничтожили высокоточными ракетами украинский корабль и склад ракет Harpoon. Он также добавил, что военными были выведены из строя производственные мощности предприятия, предназначенного для ремонта и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что делать?
Варвара Кошечкина
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